Зеленский пригласил делегацию США в Киев для возобновления переговоров

"Я пригласил американскую переговорную делегацию в Киев. Делегация сделает все возможное в нынешних условиях - во время войны с Ираном - чтобы приехать в Киев. Это альтернативный вариант трехсторонней встречи на уровне технических групп", - сказал Зеленский.

По его словам, американская переговорная группа может приехать в Киев, а потом - в Москву.

"Если не получается втроем, давайте сделаем так - по очереди. Это наше предложение. Я слышал положительные сигналы партнеров относительно такого предложения. Также мы продолжаем работать над обменами. Очень надеемся, что они состоятся", - отметил президент.

Зеленский уточнил, что это предложение обсуждали на встрече, где присутствовали спецпредставители президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, а также американский сенатор Линдси Грэм и генсек НАТО Марк Рютте.

С украинской стороны были все, кроме секретаря СНБО Рустема Умерова, потому что он на Ближнем Востоке.