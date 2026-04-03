Зеленский пригласил делегацию США в Киев для возобновления переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американскую делегацию в Киев для проведения переговоров на уровне технических групп.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами.
"Я пригласил американскую переговорную делегацию в Киев. Делегация сделает все возможное в нынешних условиях - во время войны с Ираном - чтобы приехать в Киев. Это альтернативный вариант трехсторонней встречи на уровне технических групп", - сказал Зеленский.
По его словам, американская переговорная группа может приехать в Киев, а потом - в Москву.
"Если не получается втроем, давайте сделаем так - по очереди. Это наше предложение. Я слышал положительные сигналы партнеров относительно такого предложения. Также мы продолжаем работать над обменами. Очень надеемся, что они состоятся", - отметил президент.
Зеленский уточнил, что это предложение обсуждали на встрече, где присутствовали спецпредставители президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, а также американский сенатор Линдси Грэм и генсек НАТО Марк Рютте.
С украинской стороны были все, кроме секретаря СНБО Рустема Умерова, потому что он на Ближнем Востоке.
Напомним, Украина при посредничестве США уже провела несколько раундов переговоров с Россией. Стороны так и не смогли прийти к согласию относительно самого прекращения огня, поскольку страна-агрессор хочет сдачи неоккупированного Донбасса, на что не соглашается Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский отверг любой обмен территории Донбасса на другие регионы.
Он подчеркнул, что РФ понимает, что сможет удержать территории приграничья, и придет момент, когда ВСУ вытеснят оккупантов оттуда.
Кроме того, президент Украины отмечал, что во время будущих переговоров необходимо договориться о встрече на уровне лидеров, поскольку именно в таком формате можно прийти к решению по территориальному вопросу.
Стоит заметить, что в переговорах Украины, России и США сейчас продолжается пауза. Она связана с тем, что у американцев сейчас основной фокус на операции против Ирана.
Между тем 21 марта украинские и американские чиновники провели встречу в Майами.