Украина запросила у Израиля гумпомощь для борьбы с COVID-19

Украина и Израиль договорились объединить усилия в борьбе с пандемией
Президент Украины Владимир Зеленский запросил у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху гуманитарную помощь для борьбы с пандемией коронавируса. Также Украина и Израиль договорились объединить усилия для борьбы с COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Сообщается, что лидеры Украины и Израиля провели телефонный разговор 25 мая.
"Израиль - это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", - сказал Зеленский.
Премьер Израиля отметил, что израильское правительство рассмотрит запрос Украины о предоставлении гумпомощи.
Ранее РБК-Украина писало, что США предоставят Украине дополнительно 1 млн долларов для борьбы с пандемией коронавируса.
Также сообщалось, что на прошлой неделе Азербайджан передал Украине 23 тонны гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19.
Кроме этого, Европейский союз передал медикам в почти тысячу украинских общин средства для борьбы с COVID-19.
Автор: Игорь Литвиненко