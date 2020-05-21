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ЕС передал медикам средства для борьбы с COVID-19 в почти тысячу общин Украины

Новости » Коронавирус     21.05.2020 - 15:59
ЕС передал медикам средства для борьбы с COVID-19 в почти тысячу общин Украины
Фото: помощь от ЕС (facebook.com/UkraineMFA)

Помощь включает маски, очки, термометры, респираторы и дезинфекторы

Европейский союз передал медикам в 936 объединенных общин Украины средства для борьбы с коронавирусом COVID-19. Груз состоит из защитных перчаток, масок, очков, бесконтактных термометров, респираторов и дезинфицирующих средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Сегодня партия медпомощи была отправлена в объединенные общины.

"Груз медицинских средств, среди которых защитные перчатки, маски, очки, бесконтактные термометры, респираторы и дезинфицирующие средства, был приобретен в рамках программы поддержки реформы децентрализации ULEAD с Европой/ULEAD with Europe Европейским Союзом и пятью странами-членами ЕС (Германия, Швеция Дания, Польша, Эстония) при участии Caritas Ukraine. Помощь, закуплена Представительством ЕС в Украине European Union in Ukraine, будет распределена среди медицинских работников в 936-ти объединенных территориальных общинах", - сообщили в МИД.

Ранее РБК-Украина писало, что Совет Европейского союза окончательно одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи для преодоления последствий пандемии коронавируса в размере 1,2 млрд евро.

Также сообщалось, что днями Словакия передала Украине защитные маски, дезинфицирующие средства, одеяла и другие предметы в рамках помощи для борьбы с пандемией.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ЕвросоюзпомощьКоронавирус
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