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Азербайджан передал Украине 23 тонны медпомощи

Новости » Коронавирус     21.05.2020 - 18:02
Азербайджан передал Украине 23 тонны медпомощи
Фото: гуманитарный груз от Азербайджана (president.gov.ua)

Помощь включается в себя маски, защитные комбинезоны и другое медоборудование

Азербайджан передал Украине гуманитарную медицинскую помощь весом 23 тонны. Помощь состоит из 100 тысяч масок, 5 тысяч защитных комбинезонов, бесконтактных термометров и дезинфекторов.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Отмечается, что гуманитарный груз прибыл сегодня, 21 мая, в аэропорт "Борисполь".

"Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква встретил в Международном аэропорту "Борисполь" (Киев) самолет, который доставил из Баку гуманитарную помощь нашему государству в рамках противодействия распространению COVID-19. Гуманитарный груз общим весом 23 тонны, в частности, включает: 100 тыс. медицинских масок, 5 тыс. защитных комбинезонов, а также бесконтактные термометры, дезинфекторы и другое медицинское оборудование", - сообщили в ОП.

Ранее РБК-Украина писало, что Европейский союз передал медикам в 936 объединенных общин Украины средства для борьбы с COVID-19. Груз состоит из защитных перчаток, масок, очков, бесконтактных термометров, респираторов и дезинфицирующих средств.

Также сообщалось, что гуманитарную помощь Украине предоставит Болгария. Помощь пойдет на нужды украинских медиков.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины помощьАзербайджанКоронавирус
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