США предоставляют Украине дополнительно 1 млн долларов для борьбы с COVID-19

Фото: посольство США в Украине (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Эту помощь окажут для приобретения связанных с эпидемией товаров

Соединенные Штаты Америки предоставляют Украине дополнительно 1 млн долларов для противодействия эпидемии коронавируса. Средства будут предоставлены через Агентство США по международному развитию

Об этом сообщает посольство США в Украине.

Эту помощь предоставят для приобретения связанных с эпидемией товаров, включительно с медицинским оборудованием и снабжением.

Напомним, США выделили Украине 15,5 млн долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. В Госдепартаменте считают, что эти средства улучшат возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением вируса.

Кроме того, в Европейском союзе выделили Украине помощь для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. В частности, Словакия передала защитные маски, дезинфицирующие средства, одеяла и другие предметы.

Также сообщалось, что ЕС выделит дополнительные три миллиона евро на медицину в приграничных зонах Украины, Польши и Беларуси. Средства выделяются на закупку медицинского оборудования или расширения предоставляемых услуг.

Автор: Анастасия Рокитна