Зеленский о приглашении на инаугурацию Трампа: было, но визит был бы не уместен

Об этом рассказал Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Пирсу Моргану.

"Президент Трамп пригласил меня на свою инаугурацию, но в очень общих словах", - рассказал Зеленский.

Однако, по его мнению, визит в США именно на инаугурацию Трампа был бы не уместным.

"Я думаю, что нам надо время, чтобы сесть поговорить о войне. А в этот момент, в момент инаугурации я думаю, у него есть свои собственные дела на повестке дня. И я думаю, что мне было бы не очень уместно приехать. У него не было бы времени на личную встречу", - сказал Зеленский.

"Президент Трамп пригласил меня на свою инаугурацию... это было просто не очень уместно для меня приехать".



90-минутное интервью президента Зеленского с Пирсом Морганом выходит в прямом эфире на YouTube с 20:00 (UK) / 15:00 (EST).



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Зеленский о мире

Недавно Зеленский заявил, что если Трамп хочет заставить российского диктатора Владимира Путина прийти к миру, то у него это получится. В то же время Зеленский сказал, что Киеву и Вашингтону следует продолжить переговоры для разработки плана прекращения огня.