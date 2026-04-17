Зеленський запропонував світовим лідерам план дій для захисту Ормузької протоки

Захист Ормузької протоки

Глава держави наголосив, що рішення щодо Ормузу визначатимуть, як інші агресивні актори сприйматимуть можливість створення проблем в інших протоках та на інших фронтах. Він закликав до конкретних кроків, щоб уникнути затяжної безпекової кризи, подібної до ситуації в Газі.

Зеленський запропонував чітко визначити розподіл відповідальності між міжнародними партнерами та США, а також залучити країни Близького Сходу з урахуванням їхніх спільних інтересів.

"В Ормузі є безпекові завдання, які не можна вирішити за допомогою лише політичних рішень. Ключовий принцип - після війни безпека має посилитись, а не послабшати", - підкреслив президент.

Досвід України та посилення Європи

Україна готова запропонувати свій досвід супроводу торгових суден, розмінування та захисту від повітряних атак, який здобула у Чорному морі. Українські фахівці вже працюють у регіоні Затоки над безпекою в повітрі та можуть сприяти захисту на морі.

Водночас Зеленський попередив, що війна в Ірані негативно впливає на ситуацію у Європі через російську агресію. На тлі можливого дефіциту засобів ППО він закликав європейські країни до рішучих кроків.

"Європа має робити ще сильніші кроки для захисту життів, насамперед для протидії балістичним загрозам і збереженню тиску на Росію", - зазначив глава держави.

Він додав, що основні регіони світу - Європа, Близький Схід та Азія - мають більше покладатися на власні сили у питаннях глобальної безпеки.