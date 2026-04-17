RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский предложил мировым лидерам план действий для защиты Ормузского пролива

20:20 17.04.2026 Пт
2 мин
Президент призвал лидеров к решительным шагам
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Для обеспечения свободы судоходства в мире необходимо совместно устранить угрозы в Ормузском проливе, привлекая страны Ближнего Востока и используя уникальный оборонный опыт Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-заседания по свободе судоходства в Ормузском проливе.

Защита Ормузского пролива

Глава государства подчеркнул, что решение по Ормузу будут определять, как другие агрессивные акторы будут воспринимать возможность создания проблем в других проливах и на других фронтах. Он призвал к конкретным шагам, чтобы избежать затяжного кризиса безопасности, подобного ситуации в Газе.

Зеленский предложил четко определить распределение ответственности между международными партнерами и США, а также привлечь страны Ближнего Востока с учетом их общих интересов.

"В Ормузе есть задачи безопасности, которые нельзя решить с помощью только политических решений. Ключевой принцип - после войны безопасность должна усилиться, а не ослабнуть", - подчеркнул президент.

Опыт Украины и усиление Европы

Украина готова предложить свой опыт сопровождения торговых судов, разминирования и защиты от воздушных атак, который получила в Черном море. Украинские специалисты уже работают в регионе Залива над безопасностью в воздухе и могут способствовать защите на море.

В то же время Зеленский предупредил, что война в Иране негативно влияет на ситуацию в Европе из-за российской агрессии. На фоне возможного дефицита средств ПВО он призвал европейские страны к решительным шагам.

"Европа должна делать еще более сильные шаги для защиты жизней, прежде всего для противодействия баллистическим угрозам и сохранению давления на Россию", - отметил глава государства.

Он добавил, что основные регионы мира - Европа, Ближний Восток и Азия - должны больше полагаться на собственные силы в вопросах глобальной безопасности.

Ситуация вокруг Ормузского пролива

Напомним, что 17 апреля Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов. Это решение было принято на период действия режима прекращения огня в Ливане.

Ранее стало известно, что Тегеран обсуждал с США возможность частичного разблокирования пролива в обмен на гарантии невозобновления конфликта.

В то же время в Международном энергетическом агентстве (МЭА) предупреждали, что даже в случае установления мира восстановление поставок энергоносителей не будет быстрым, а мировые цены на топливо могут оставаться высокими еще долгое время.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийБлижний востокУкраина