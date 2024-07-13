У Зеленського хочуть ратифікувати Римський статут до кінця року

В Офісі президента України планують завершити підготовчі роботи для ратифікації Римського статуту до кінця поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці керівника ОП Ірини Мудрої в інтерв'ю " Голосу Америки ".

За словами чиновниці, Генеральний прокурор та відповідний комітет Верховної Ради теж підтримують ратифікацію цього міжнародного договору.

"Я гадаю, що ми спільно це зробимо. Я ставлю собі за мету розв'язати питання з ратифікацією до кінця цього року", - сказала вона.

Також Мудра зазначила, що проблеми з ратифікацією Римського статуту в Україні пов'язані, серед іншого, із некоректними комунікаційними меседжами при обґрунтуванні доцільності в минулі роки.

Це призвело то того, що "склалося насправді хибне враження щодо цього, яке, на жаль, досить вкоренилося у свідомості військових", додала вона.

Представниця ОП пояснила, що суть такого хибного ставлення полягає у тому, що нібито після ратифікації Україною Римського статуту з'явиться можливість притягнення військових ЗСУ та керівництва країни до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді (МКС). При цьому Мудра запевняє, що з юридичного погляду - це некоректне твердження.

Так, зазначила вона, Україна ще у 2014 та 2015 роках прийняла дві заяви про визнання юрисдикції МКС, тобто країна "фактично уже визнала його юрисдикцію".

"МКС вже може притягати наших громадян до відповідальності. Нових ризиків з ратифікацією Римського статуту не виникає. І це треба чітко розуміти та пояснювати військовим, що ми й почали робити", - розповіла Мудра.

Також чиновниця додала, що МКС має комплементарний характер - він доповнює національні судові системи держав для невідворотності покарання за найтяжчі міжнародні злочини.

Тому, розповіла представниця ОП, МКС може здійснювати свою юрисдикцію лише у випадку, якщо національні суди держави не можуть або не хочуть самостійно розслідувати ці злочини.