Зеленский предложил Раде ратифицировать Римский устав

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №0285.

Как предусматривает проект закона, Украина ратифицирует Римский статут, но в течение семи лет после ратификации не будет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении украинцев по совершению преступлений, предусмотренных статьей 8 Римского статут.

В то же время Зеленский внес законопроект №11484, который предусматривает дополнение статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса Украины, связанных с международными преступлениями, в соответствии с положениями Римского статута МУС.

Римский статут МУС на сегодняшний день ратифицировали 124 государства. В то же время не подписали и не ратифицировали статут, среди прочих, такие страны, как Китай, Индия, Беларусь, Турция, Казахстан и Россия. США в свое время подписывали устав, но впоследствии отозвали свою подпись.

Напомним, что Украина подписала Римский статут еще в 2000 году, но за все это время так и не ратифицировала его.

Что такое Римский устав

Римский устав - это международный договор, учредивший Международный уголовный суд.

В частности, устав позволяет Международному уголовному суду расследовать и привлечь к ответственности виновных в четырех самых тяжелых международных правонарушениях:

преступлении геноцида,

военных преступлениях,

преступлениях против человечности,

преступлении агрессии.

Римский устав также позволяет МКС открывать расследование в отношении конкретных людей, как это, к примеру, было с российским диктатором Владимиром Путиным.