Ризики відсутні. В Україні обдумують ратифікацію Римського статуту

В Офісі президента пройшло обговорення щодо необхідності ратифікації Римського статуту. Під час обговорення учасники дійшли рішення, що ратифікація не нестиме жодних ризиків Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

На нараді, яку проводили генпрокурор Андрій Костін та заступник керівника ОП Ірина Мудра, були присутні представники міністерств оборони, юстиції, закордонних та внутрішніх справ, СБУ, ГУР і Нацполіції.

"Учасники досягли згоди щодо відсутності ризиків, пов’язаних із ратифікацією: Україна вже визнала юрисдикцію суду. Також Міжнародний кримінальний суд доповнює національні системи кримінального правосуддя і приймає справи лише тоді, коли національні суди держави не можуть або не хочуть забезпечувати відповідальність за певні злочини", - розповіли в ОП.

Що таке Римський статут

Римський статут - міжнародний договір, який передбачав створення Міжнародного кримінального суду. Статут визначає порядок роботи суду та те, які злочини він розглядає. Зокрема, юрисдикція МКС поширюється на геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності та злочини агресії.

Римський статут також дозволяє МКС відкривати розслідування щодо конкретних людей, що вчинили найтяжчі міжнародні злочини. МКС має повноваження вести розслідування навіть щодо найвищого керівництва держав.

Римський статут ратифікували на сьогодні понад 120 країн. Україна підписала Римський статут 20 січня 2000 року, але не ратифікувала його.