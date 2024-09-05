Зеленський запропонував Раді призначити Сибігу главою МЗС

Хто такий Андрій Сибіга

Народився Андрій Сибіга в місті Зборів Тернопільської області 1 січня 1975 року. Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальностями "Правознавство" й "Міжнародні відносини".

На дипломатичних посадах почав працювати у 1997 році. Був аташе, третім/другим секретарем Міністерства закордонних справ України. Згодом став першим секретарем із консульських питань у Посольстві України в Польщі.

У 2002-му повернувся в МЗС України на посаду першого секретаря. Пізніше працював виконуючим обов’язки начальника відділу, начальником відділу в МЗС.

У 2006 році Сибігу призначили заступником директора департаменту в дипвідомстві. Вже через два роки він став радником-посланником посольства України в Польщі.

З 2012 року був в.о. директора, директором Департаменту консульської служби МЗС України. У 2016 році Сибігу призначили надзвичайним і повноважним послом у Туреччині, а у 2021-му указом президента став заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

12 квітня 2024 року за рішенням уряду став першим заступником міністра закордонних справ України.

Звільнення Кулеби з МЗС

Нагадаємо, що попередником Сибіги був Дмитро Кулеба, який

пропрацював у відомстві чотири роки та був наймолодшим міністром закордонних справ. Про те, що Кулеба подав до Ради заяву про свою відставку з посади стало відомо 4 вересня. Сьогодні його звільнила Рада 240 голосами "за".

Як писало нещодавно Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з кадровими перестановками в українському уряді, після відставки Кулеба зосередиться на зміцненні відносин України з НАТО. Видання зазначає, що він "був помітним співрозмовником держсекретаря США Ентоні Блінкена та інших міністрів закордонних справ НАТО".

При цьому, за даними джерел РБК-Україна, Кулеба може очолити одне з важливих посольств. Може йтися про його призначення до Брюсселя, де, крім представництв України при ЄС та НАТО, є і посольство України власне у Королівстві Бельгія та Великому герцогстві Люксембург.

Кадрові перестановки в уряді

Нагадаємо, що цього тижня в уряді відбуваються великі кадрові перестановки. Як анонсував раніше голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, понад 50% штатної чисельності Кабінету міністрів зазнають змін. Він назвав це "великим перезавантаженням уряду".

Нагадаємо, що парламент вже проголосував за низку звільнень. Зокрема нардепи підтримали тимчасове звільнення віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної, а також міністерські посади втратили Олександра Камишін, Денис Малюська та Руслан Стрілець. Після чого до Ради надійшли подання на призначення нових міністрів.