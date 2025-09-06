Зеленський запропонував Путіну нове місто для зустрічі

"Він може приїхати до Києва. Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетними обстрілами, під атаками. Я не можу поїхати до столиці цього терориста", - сказав Володимир Зеленський.

На переконання українського президента, насправді пропозиція Путіна була спрямована на те, щоб "відкласти зустріч".

"Знаєте, якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, вона, звичайно, може запропонувати щось, що буде прийнятно для мене або для інших", - зауважив Зеленський.