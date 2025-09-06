UA

Зеленський запропонував Путіну нове місто для зустрічі

Фото: Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітись у Києві (сайт президента України)
Автор: Марина Балабан

Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію Володимира Путіна приїхати до Москви для переговорів щодо дипломатичного врегулювання питання війни в Україні, натомість запропонував російському диктатору приїхати в Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

"Він може приїхати до Києва. Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетними обстрілами, під атаками. Я не можу поїхати до столиці цього терориста", - сказав Володимир Зеленський. 

 

На переконання українського президента, насправді пропозиція Путіна була спрямована на те, щоб "відкласти зустріч".

"Знаєте, якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, вона, звичайно, може запропонувати щось, що буде прийнятно для мене або для інших", - зауважив Зеленський.

Російський диктатор Володимир Путін 3 вересня заявив, що він "не виключає" зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським, але для цього Зеленський має приїхати до Москви, якщо він "готовий" до проведення зустрічі.

У той же час президент США Дональд Трамп наголосив, що залишається відданим прагненню мирної угоди між РФ та Україною, попри все більшу невизначеність у цьому питанні. Втім лідери країн "ще не готові" до саміту.

Трамп в інтерв'ю описав свою позицію щодо переговорів як "реалістичну та оптимістичну" і додав, що уважно стежить за тим, як сторони успішно справляються з труднощами на шляху до перемовин.

