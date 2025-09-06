Зеленский предложил Путину новый город для встречи

"Он может приехать в Киев. Я не могу поехать в Москву, когда моя страна ежедневно находится под ракетными обстрелами, под атаками. Я не могу поехать в столицу этого террориста", - сказал Владимир Зеленский.

По убеждению украинского президента, на самом деле предложение Путина было направлено на то, чтобы "отложить встречу".

"Знаете, если человек не хочет встречаться во время войны, он, конечно, может предложить что-то, что будет приемлемо для меня или для других", - отметил Зеленский.