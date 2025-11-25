Зеленський запропонував лідерам Європи приєднатися до його зустрічі з Трампом

Зустріч Зеленського з Трампом

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити найбільш чутливі пункти мирного плану Вашингтона.

Як розповіли Financial Times, такими чутливими пунктами є питання територій і гарантій безпеки для України від США.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сьогодні, 25 листопада, наголошував, що Зеленський хоче, щоб його зустріч із Трампом відбулася якомога швидше.

Єрмак припустив, що така зустріч може відбутися 27 листопада - у День подяки.

Але станом на зараз немає інформації про те, що Україна і США призначили дату зустрічі на рівні лідерів.

Варто зауважити, що, за даними західних ЗМІ, у мирному плані США міститься пункт про передачу Донецької та Луганської області Росії.

Раніше голова української держави неодноразово наголошував, що Україна не даруватиме Росії свої території. Такі заяви Зеленський зробив після того, як Трамп допустив обмін територіями між Україною та РФ.