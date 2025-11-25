Зеленский предложил лидерам Европы присоединиться к его встрече с Трампом

Встреча Зеленского с Трампом

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить наиболее чувствительные пункты мирного плана Вашингтона.

Как рассказали Financial Times, такими чувствительными пунктами являются вопросы территорий и гарантий безопасности для Украины от США.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня, 25 ноября, подчеркивал, что Зеленский хочет, чтобы его встреча с Трампом состоялась как можно скорее.

Ермак предположил, что такая встреча может пройти 27 ноября - в День благодарения.

Но по состоянию на сейчас нет информации о том, что Украина и США назначили дату встречи на уровне лидеров.

Стоит заметить, что, по данным западных СМИ, в мирном плане США содержится пункт о передаче Донецкой и Луганской области России.

Ранее глава украинского государства неоднократно подчеркивал, что Украина не будет дарить России свои территории. Такие заявления Зеленский сделал после того, как Трамп допустил обмен территориями между Украиной и РФ.