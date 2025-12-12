Зеленський записав відео з передового командного пункту в Куп'янську

Зеленський зокрема повідомив, що відвідав передовий командний пункт 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого в Купʼянську. Туди він приїхав разом із Головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським.

"Зустрівся з воїнами, привітав із Днем Сухопутних військ та відзначив їх державними нагородами - орденами Богдана Хмельницького І та ІІІ ступенів і "За мужність" І-ІІІ ступенів", - написав президент.

Також Зеленський заслухав від військових доповідь щодо ситуації в смузі оборони бригади та щодо спільних дій із суміжними підрозділами. Президент подякував військовим за службу та привітав зі святом - Днем Сухопутних військ України.

"Високо ціную те, що ви так ставитеся до України, до нашої держави. Без вас ми б її просто втратили", - додав він.