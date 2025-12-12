Зеленский записал видео с передового командного пункта в Купянске

Зеленский в частности сообщил, что посетил передовой командный пункт 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого в Купянске. Туда он приехал вместе с Главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сирским.

"Встретился с воинами, поздравил с Днем Сухопутных войск и отметил их государственными наградами - орденами Богдана Хмельницкого I и III степеней и "За мужество" I-III степеней", - написал президент.

Также Зеленский заслушал от военных доклад о ситуации в полосе обороны бригады и о совместных действиях со смежными подразделениями. Президент поблагодарил военных за службу и поздравил с праздником - Днем Сухопутных войск Украины.

"Высоко ценю то, что вы так относитесь к Украине, к нашему государству. Без вас мы бы его просто потеряли", - добавил он.