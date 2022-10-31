UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський запевнив генсека ООН у гарантіях продовольчої безпеки

Фото: Антоніу Гутерріш та Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Сторони обговорили ситуацію з зерновою угодою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Підтвердили прихильність України зерновій угоді. Ми готові залишатися гарантом продовольчої безпеки. Поінформував про наслідки нової хвилі ракетного терору та ядерний шантаж РФ. Реакція миру та ООН має бути жорсткою", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство оборони Росії виступило з черговою заявою щодо зернової угоди та висунуло низку умов до України. Зокрема Москва хоче, щоб українські Збройні сили не атакували Чорноморський флот. До тих пір обіцяє блокувати коридори.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що настав час усьому світу надати Росії статусу країни-терориста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийООНАнтоніу Гутерріш