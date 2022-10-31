Росія назвала себе "основним учасником" зернової угоди та висунула низку умов
Російська Федерація не вийшла з зернової угоди, а зупиняє її дію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони Росії.
У заяві йдеться про те, що роботу "зернового коридору" буде призупинено до прояснення ситуації навколо атаки 29 жовтня на кораблі Чорноморського флоту в окупованому Севастополі.
"Наголошуємо, що Російська Федерація як основний учасник зазначених угод не виходить з них, а зупиняє їхню дію. У зв'язку з цим рух судів коридором безпеки є неприпустимим, оскільки українське керівництво та командування ЗСУ використовують його для ведення бойових дій проти Російської Федерації", - йдеться у заяві.
У зв'язку з цим Москва вимагає від української сторони прийняти додаткові зобов'язання та не використовувати цей маршрут у військових цілях.
"Розраховуємо на сприяння міжнародної організації в отриманні гарантій з боку України щодо невикористання гуманітарного коридору та українських портів, визначених на користь вивезення сільськогосподарської продукції, для ведення бойових дій проти Російської Федерації", - зазначили у Міноборони РФ.
Нагадаємо, раніше Туреччина вимагає від російської сторони переглянути рішення про зупинення зернової угоди.
Днями Росія пояснила свій демарш нібито українською атакою на кораблі Чорноморського флоту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.