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Росія назвала себе "основним учасником" зернової угоди та висунула низку умов

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Москва, Понеділок 31 жовтня 2022 19:56
Росія назвала себе "основним учасником" зернової угоди та висунула низку умов Фото: міністр оборони Росії Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Російська Федерація не вийшла з зернової угоди, а зупиняє її дію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони Росії.

У заяві йдеться про те, що роботу "зернового коридору" буде призупинено до прояснення ситуації навколо атаки 29 жовтня на кораблі Чорноморського флоту в окупованому Севастополі.

"Наголошуємо, що Російська Федерація як основний учасник зазначених угод не виходить з них, а зупиняє їхню дію. У зв'язку з цим рух судів коридором безпеки є неприпустимим, оскільки українське керівництво та командування ЗСУ використовують його для ведення бойових дій проти Російської Федерації", - йдеться у заяві.

У зв'язку з цим Москва вимагає від української сторони прийняти додаткові зобов'язання та не використовувати цей маршрут у військових цілях.

"Розраховуємо на сприяння міжнародної організації в отриманні гарантій з боку України щодо невикористання гуманітарного коридору та українських портів, визначених на користь вивезення сільськогосподарської продукції, для ведення бойових дій проти Російської Федерації", - зазначили у Міноборони РФ.

Нагадаємо, раніше Туреччина вимагає від російської сторони переглянути рішення про зупинення зернової угоди.

Днями Росія пояснила свій демарш нібито українською атакою на кораблі Чорноморського флоту.

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