RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский заверил генсека ООН в гарантиях продовольственной безопасности

Фото: Антониу Гутерриш и Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Стороны обсудили ситуацию с зерновой сделкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Подтвердили приверженность Украины зерновой сделке. Мы готовы оставаться гарантом продовольственной безопасности. Проинформировал о последствиях новой волны ракетного террора и ядерном шантаже РФ. Реакция мира и ООН должна быть жесткой", - отметил он.

Напомним, сегодня Министерство обороны России выступило с очередным заявлением по зерновой сделке и выдвинуло ряд условий к Украине. В частности, Москва хочет, чтобы украинские Вооруженные силы не атаковали Черноморский флот. До тех пор обещает блокировать коридоры.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что пришло время всему миру предоставить России статус страны-террориста.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийООНАнтониу Гутерриш