Резніков заявив, що настав час всьому світу надати Росії статус держави-терориста
Росія продовжує завдавати ракетні удари по цивільній інфраструктурі в Україні, а отже настав час всьому світу надати їм належний правовий статус.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова.
"Росія продовжує наносити ракетні та безпілотні удари по цивільній інфраструктурі в Україні", - йдеться у повідомленні.
Резніков додав, що РФ не соромиться бути де-факто терористичною державою. А отже настав час світу надати їм належний правовий статус і відповідним чином ставитися до Росії.
Міністр оборони згадав, що відповідні рішення ухвали і інші країни, а саме Польща, Естонія та Латвія. Також Парламентська асамблея Ради Європи визнала російський режим терористичним.
Нагадаємо, що внаслідок ранкових масованих ударів по Україні є постраждалі. Попередньо відомо про 13 осіб, які отримали поранення.
Сьогодні Україна сьогодні зазнала масованої ракетної атаки з боку Росії. Окупанти пошкодили 18 об’єктів у 10 областях, більшість з них енергетичні.
Раніше Сенат Польщі проголосував за визнання влади РФ терористичним режимом.
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