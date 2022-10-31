Резніков заявив, що настав час всьому світу надати Росії статус держави-терориста

Росія продовжує завдавати ракетні удари по цивільній інфраструктурі в Україні, а отже настав час всьому світу надати їм належний правовий статус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Росія продовжує наносити ракетні та безпілотні удари по цивільній інфраструктурі в Україні", - йдеться у повідомленні.

Резніков додав, що РФ не соромиться бути де-факто терористичною державою. А отже настав час світу надати їм належний правовий статус і відповідним чином ставитися до Росії.

Міністр оборони згадав, що відповідні рішення ухвали і інші країни, а саме Польща, Естонія та Латвія. Також Парламентська асамблея Ради Європи визнала російський режим терористичним.