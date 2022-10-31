Зеленський запевнив генсека ООН у гарантіях продовольчої безпеки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Підтвердили прихильність України зерновій угоді. Ми готові залишатися гарантом продовольчої безпеки. Поінформував про наслідки нової хвилі ракетного терору та ядерний шантаж РФ. Реакція миру та ООН має бути жорсткою", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство оборони Росії виступило з черговою заявою щодо зернової угоди та висунуло низку умов до України. Зокрема Москва хоче, щоб українські Збройні сили не атакували Чорноморський флот. До тих пір обіцяє блокувати коридори.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що настав час усьому світу надати Росії статусу країни-терориста.

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