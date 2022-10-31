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Зеленський запевнив генсека ООН у гарантіях продовольчої безпеки

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Київ, Понеділок 31 жовтня 2022 21:12
Зеленський запевнив генсека ООН у гарантіях продовольчої безпеки Фото: Антоніу Гутерріш та Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Сторони обговорили ситуацію з зерновою угодою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Підтвердили прихильність України зерновій угоді. Ми готові залишатися гарантом продовольчої безпеки. Поінформував про наслідки нової хвилі ракетного терору та ядерний шантаж РФ. Реакція миру та ООН має бути жорсткою", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство оборони Росії виступило з черговою заявою щодо зернової угоди та висунуло низку умов до України. Зокрема Москва хоче, щоб українські Збройні сили не атакували Чорноморський флот. До тих пір обіцяє блокувати коридори.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що настав час усьому світу надати Росії статусу країни-терориста.

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Володимир Зеленський ООН Антоніу Гутерріш
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