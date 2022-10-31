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Зеленский заверил генсека ООН в гарантиях продовольственной безопасности

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Киев, Понедельник 31 октября 2022 21:12
Зеленский заверил генсека ООН в гарантиях продовольственной безопасности Фото: Антониу Гутерриш и Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Стороны обсудили ситуацию с зерновой сделкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Подтвердили приверженность Украины зерновой сделке. Мы готовы оставаться гарантом продовольственной безопасности. Проинформировал о последствиях новой волны ракетного террора и ядерном шантаже РФ. Реакция мира и ООН должна быть жесткой", - отметил он.

Напомним, сегодня Министерство обороны России выступило с очередным заявлением по зерновой сделке и выдвинуло ряд условий к Украине. В частности, Москва хочет, чтобы украинские Вооруженные силы не атаковали Черноморский флот. До тех пор обещает блокировать коридоры.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что пришло время всему миру предоставить России статус страны-террориста.

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Владимир Зеленский ООН Антониу Гутерриш
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