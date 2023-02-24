Зеленський про заперечення Путіним Бучі: Тиран, страшна людина

Заперечення російським диктатором Володимиром Путіним звірств у Бучі, які вчинила його армія, говорить лише про те, який він тиран.

"Тиран. Страшна людина. Треба визнавати результати своїх дій і говорити про це. Це твоя мета була і ціль твоя? Ти вважаєш, що в тебе операція, денацифікація, так чого ти не кажеш, що це робив? Він каже, що це фейк. В цьому його слабкість. Це каже, що він слабка людина", - сказав Зеленський.

На питання Дмитра Комарова "Що для вас Буча?" президент відповів, що це - обличчя Росії.

"Я тоді це зрозумів точно", - додав глава держави.