Зеленський розповів, чи хотів зателефонувати Путіну на початку вторгнення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на і нтерв'ю президента України Володимира Зеленського журналісту Дмитру Комарову.

На запитання журналіста, чи планував Зеленський зв'язатись з російським диктатором Володимиром Путіним на початку повномаштабного російського вторгнення, президент відповів, що він хотів зробити це до вторгнення, але не після.

"В ці дні (мова про дні вторгнення - ред.)? Ні. Я до того хотів і ми передавали сигнали та замовляли розмову. Я вважав, що дуже важливо, щоб він сказав особисто Україні та українцям, що не буде вторгнення", - повідомив глава держави.

Він зауважив, що неодноразово звертався до різних партнерів, щоб вони вийшли з контактом на Росію.

"Ми замовляли (телефонну розмову з Путіним - ред.) кілька разів, але вони були не готові. Прямої розмови не було, але всі лідери говорили, що він не готовий. Зараз я не хочу з ним спілкуватися", - підкреслив Зеленський.