Зеленский о возражении Путиным Бучи: Тиран, страшный человек

Отрицание российским диктатором Владимиром Путиным зверств в Буче, совершенных его армией, говорит лишь о том, какой он тиран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского журналисту Дмитрию Комарову.
"Тиран. Страшный человек. Надо признавать результаты своих действий и говорить об этом. Это твоя цель была и цель твоя? Ты считаешь, что у тебя операция, денацификация, так чего ты не говоришь, что это делал? Он говорит, что это фейк. В этом его слабость. Это говорит, что он слабый человек", - сказал Зеленский.
На вопрос Дмитрия Комарова "Что для вас Буча?" президент ответил, что это - лицо России.
"Я тогда это понял точно", - добавил глава государства.
Напомним, ранее Зеленский рассказал, хотел ли позвонить Путину в начале полномасштабного вторжения.
Также ранее мы писали, что россияне планировали произвести высадку воздушно-десантных войск и стремительно захватить Киев. Единственным их планом было - не позже третьих суток поднять флаг над администрацией президента Украины.
РБК-Украина приводит главные цитаты из интервью Зеленского, Буданова, Залужного и Сырского для спецпроекта "Год" журналиста Дмитрия Комарова.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.