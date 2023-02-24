RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о возражении Путиным Бучи: Тиран, страшный человек

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Отрицание российским диктатором Владимиром Путиным зверств в Буче, совершенных его армией, говорит лишь о том, какой он тиран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского журналисту Дмитрию Комарову.

"Тиран. Страшный человек. Надо признавать результаты своих действий и говорить об этом. Это твоя цель была и цель твоя? Ты считаешь, что у тебя операция, денацификация, так чего ты не говоришь, что это делал? Он говорит, что это фейк. В этом его слабость. Это говорит, что он слабый человек", - сказал Зеленский.

На вопрос Дмитрия Комарова "Что для вас Буча?" президент ответил, что это - лицо России.

"Я тогда это понял точно", - добавил глава государства.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, хотел ли позвонить Путину в начале полномасштабного вторжения.

Также ранее мы писали, что россияне планировали произвести высадку воздушно-десантных войск и стремительно захватить Киев. Единственным их планом было - не позже третьих суток поднять флаг над администрацией президента Украины.

РБК-Украина приводит главные цитаты из интервью Зеленского, Буданова, Залужного и Сырского для спецпроекта "Год" журналиста Дмитрия Комарова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийБучаВойна России против Украины