Зеленський про заморожені активи РФ: все має бути конфісковане та працювати на захист від терору

"Зокрема, це стосується заморожених російських активів – і держави-терориста, і осіб, які з нею пов’язані. Усе має бути конфісковане та працювати на захист від терору. Це справедливо – відповідати терористу. Справедливо знищувати терористів. І справедливо змусити державу-терориста платити за те, що вона робить. І ми максимально енергійно працюємо з нашими партнерами, щоб рішення щодо російських активів було якнайшвидше", - заявив Зеленський.

Президент розповів, що провів сьогодні зустріч з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем та обговорив питання конфіскації російських активів.

"Потрібне уніфіковане та сильне рішення. Таке рішення, яке доведе нашу спільну повагу до міжнародного права та повну зневагу до держави-терориста. Звичайно, я поінформував пана Борреля про актуальну ситуацію на полі бою, про наші потреби", - сказав президент.

Окрім цього вони обговорили питання щодо мільйона артснарядів для українських воїнів.

Конфіскація активів РФ

Нещодавно посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Також повідомлялося, що дипломати своїм рішенням дозволили переказати доходи від активів РФ на окремий рахунок.

Наприкінці 2023 року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив впевнення, що ЄС все ж ухвалить рішення щодо російських активів цього року.

Раніше видання Financial Times розповіло про ініціативу Бельгії. Брюссель запропонував країнам G7 план, який би дозволив розблокувати заморожені російські активи в Європі.

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