Зеленский о замороженных активах РФ: все должно быть конфисковано и работать в защиту от террора

"В частности, это касается замороженных российских активов – и государства-террориста, и лиц, которые с ним связаны. Все должно быть конфисковано и работать в защиту от террора. Это справедливо – отвечать террористу. Справедливо уничтожать террористов. И справедливо заставить государство- террориста платить за то, что она делает. И мы максимально энергично работаем с нашими партнерами, чтобы решение по российским активам было как можно быстрее", - заявил Зеленский.

Президент рассказал, что провел сегодня встречу с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и обсудил вопросы конфискации российских активов.

"Нужно унифицированное и сильное решение. Такое решение, которое доведет наше общее уважение к международному праву и полное пренебрежение к государству-террористу. Конечно, я проинформировал господина Борреля об актуальной ситуации на поле боя, о наших нуждах", - сказал президент.

Кроме этого, они обсудили вопрос о миллионе артснарядов для украинских воинов.

Конфискация активов РФ

Недавно послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Также сообщалось, что дипломаты своим решением разрешили перевести доходы от активов РФ на отдельный счет.

В конце 2023 западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что ЕС все же примет решение по российским активам в этом году.

Ранее издание Financial Times рассказало об инициативе Бельгии. Брюссель предложил странам G7 план, позволяющий разблокировать замороженные российские активы в Европе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.