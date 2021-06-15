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Зеленский: законопроект об олигархах - это цивилизованный выход из-под их влияния

Автор: Андрей Василюк

Принятие в Верховной Раде законопроекта о деоліграхізации является цивилизованным путем решения вопроса с влиянием крупного бизнеса на политику. Такой шаг власти должен поддержать нардепы.

Об этом на форуме "Украина 30" сказал президент Украины Владимир Зеленсткий.

Он отметил, что Украине сегодня нужна стабильность и безальтернативная власть.

"Я считаю, что я достаточно сделал для того, чтобы предоставить возможность людям работать цивилизованно в Украине. Если вдруг так случится, что парламентарии захотят превратиться из законников в бизнесменов, то я буду ждать поддержку от общества. А пока я работаю", - сказал Зеленский.

Он выразил уверенность, что законопроект поддержат в Раде.

"Я уверен в партии Слуга народа, которая должна поддержать, есть демократические партии, которые также должны поддержать. Украине нужна стабильность, это цивилизованный выход из-под влияния олигархов и это выход для олигархов", - подчеркнул президент.

Отметим, в Украине подготовили законопроект об олигархах. Впрочем, готовятся и другие законодательные инициативы по этому вопросу.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью РБК-Украина рассказал, какие еще законы об олигархах могут принять.

Эти законы, по его словам, должны касаться антимонопольных дел, медиа. Есть также идеи по антитрастовому законодательству.

Ранее в Раде анонсировали наработку еще семи законопроектов в рамках деолигархизации.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в реестр олигархов первыми могут попасть Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко. Они оба подпадают под соответствующие критерии.

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