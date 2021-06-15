Зеленский: законопроект об олигархах - это цивилизованный выход из-под их влияния

Он отметил, что Украине сегодня нужна стабильность и безальтернативная власть.

"Я считаю, что я достаточно сделал для того, чтобы предоставить возможность людям работать цивилизованно в Украине. Если вдруг так случится, что парламентарии захотят превратиться из законников в бизнесменов, то я буду ждать поддержку от общества. А пока я работаю", - сказал Зеленский.

Он выразил уверенность, что законопроект поддержат в Раде.

"Я уверен в партии Слуга народа, которая должна поддержать, есть демократические партии, которые также должны поддержать. Украине нужна стабильность, это цивилизованный выход из-под влияния олигархов и это выход для олигархов", - подчеркнул президент.