Зеленский о деолигархизации: будут новые законодательные инициативы
В Украине подготовили законопроект об олигархах. Однако, готовятся и другие законодательные инициативы по этому вопросу.
Об этом заявил во время форума "Украина 30" президент Украины Владимир Зеленский.
"У нас есть понятный план. Это первый мощный шаг - закон о деолигархизации. Далее будет еще несколько законодательных инициатив. Они будут легче. Надо будет пройти первый, такой самый сложный этап", - отметил он.
Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью РБК-Украина рассказал, какие еще законы об олигархах могут принять.
Эти законы, по его словам, должны касаться антимонопольных дел, медиа. Есть также идеи по антитрастовому законодательству.
Напомним, в Раде анонсировали наработку еще семи законопроектов в рамках деолигархизации.
Как писало РБК-Украина, министр юстиции Денис Малюська заявил, что в реестр олигархов первыми могут попасть Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко. Они оба подпадают под соответствующие критерии.