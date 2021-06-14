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В Раде рассказали, какие новые законы об олигархах могут принять

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Киев, Понедельник 14 июня 2021 09:03
В Раде рассказали, какие новые законы об олигархах могут принять Фото: глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Раде рассказали, какие еще законы об олигархах могут принять. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что они будут касаться, в частности, медиа и антимонопольных дел.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Сейчас еще нет конкретных текстов, но теоретически эти законы должны касаться антимонопольных дел, отметил он.

"То есть это должно быть усиление институциональной способности Антимонопольного комитета. Собственно, подобные законопроекты уже есть, они обсуждаются. Но, возможно, их надо пересмотреть, выписать еще более широкие варианты", - отметил он.

Также обсуждается возможность конституционной реформы антимонопольного законодательства. По его словам, нужно поработать и над законодательством о медиа.

"Но ведь у нас есть наш прекрасный законопроект о медиа, который почему-то вызывает наибольшую ненависть у телеграм-каналов. Хотя я бы на их месте вообще даже в эту дискуссию не вступал, потому что они не считают себя классическими медиа, но почему-то так сильно боятся этого закона", - отметил он.

Есть идеи антитрастового законодательства, сообщил Корниенко.

"Оно должно позволить антимонопольному комитету лучше работать над демонополизацией определенных отраслей", - отметил он.

Напомним, Комитет Рады по нацбезопасности может рассмотреть закон об олигархах на следующей неделе.

Отметим, в Раде анонсировали наработку еще семи законопроектов в рамках деолигархизации.

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