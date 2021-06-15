Зеленський: законопроект про олігархів - це цивілізований вихід з-під їхнього впливу

Прийняття у Верховній раді законопроекту про деоліграхізацію є цивілізованим шляхом розв'язання питання із впливом великого бізнесу на політику. Такий крок влади має підтримати нардепи.
Про це на форумі "Україна 30" сказав президент України Володимир Зеленсткий.
Він зазначив, що Україні сьогодні потрібна стабільність і безальтернативна влада.
"Я вважаю, що я достатньо зробив для того, щоб надати можливість людям працювати цивілізовано в Україні. Якщо раптом так станеться, що парламентарі захочуть перетворитися з законників в бізнесменів, то я буду чекати підтримку від суспільства. А поки що я працюю", - сказав Зеленський.
Він висловив впевненість, що законопрокт підтримають у Раді.
"Я впевнений в партії Слуга народу, яка яка повинна підтримати, є демократичні партії, які також повинні підтримати. Україні потрібна стабільність, це цивілізований вихід з-під впливу олігархів і це вихід для олігархів", - наголосив президент.
Зазначимо, в Україні підготували законопроект про олігархів. Втім, готуються і інші законодавчі ініціативи по цьому питанню.
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, які ще закони про олігархів можуть ухвалити.
Ці закони, за його словами, мають стосуватися антимонопольних справ, медіа. Є також ідеї щодо антитрастового законодавства.
Раніше у Раді анонсували напрацювання ще семи законопроектів у рамках деолігархізації.
Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що у реєстр олігархів першими можуть потрапити Ігор Коломойський та п'ятий президент України Петро Порошенко. Вони обоє підпадають під відповідні критерії.