Зеленський закликав до відставки Галущенка та Гринчук

Президент Володимир Зеленський закликав до відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук на тлі корупційного скандалу в енергетичній сфері.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент заявив під час щоденного звернення.

За словами глави держави, ці міністри не можуть залишатися на своїх посадах, адже питання довіри є ключовим. Зеленський наголосив, що якщо є звинувачення, на них необхідно відповідати.

"Рішення про відсторонення від посади - оперативне, найбільш швидке. Я попросив премʼєр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви", - заявив президент.

Що передувало

На початку тижня Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в державній компанії "Енергоатом".

За даними слідства, підприємство фактично перебувало під контролем організованої групи, учасники якої вимагали від підрядників "відкати" у розмірі 10–15% від вартості укладених контрактів. У НАБУ уточнили, що незаконно отримані кошти відмивали через офіс у центрі Києва, який належить родині колишнього народного депутата Андрія Деркача.

На тлі розслідування президент Володимир Зеленський заявив, що очищення "Енергоатому" від корупції є одним із ключових завдань держави.

11 листопада наглядова рада компанії зібралася на спеціальне засідання через скандал у сфері енергетики. Після цього прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд ухвалив рішення достроково припинити повноваження членів наглядової ради НАЕК "Енергоатом".