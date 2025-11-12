Зеленський закликав до відставки Галущенка та Гринчук
Президент Володимир Зеленський закликав до відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук на тлі корупційного скандалу в енергетичній сфері.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент заявив під час щоденного звернення.
За словами глави держави, ці міністри не можуть залишатися на своїх посадах, адже питання довіри є ключовим. Зеленський наголосив, що якщо є звинувачення, на них необхідно відповідати.
"Рішення про відсторонення від посади - оперативне, найбільш швидке. Я попросив премʼєр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви", - заявив президент.
Що передувало
На початку тижня Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в державній компанії "Енергоатом".
За даними слідства, підприємство фактично перебувало під контролем організованої групи, учасники якої вимагали від підрядників "відкати" у розмірі 10–15% від вартості укладених контрактів. У НАБУ уточнили, що незаконно отримані кошти відмивали через офіс у центрі Києва, який належить родині колишнього народного депутата Андрія Деркача.
На тлі розслідування президент Володимир Зеленський заявив, що очищення "Енергоатому" від корупції є одним із ключових завдань держави.
11 листопада наглядова рада компанії зібралася на спеціальне засідання через скандал у сфері енергетики. Після цього прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд ухвалив рішення достроково припинити повноваження членів наглядової ради НАЕК "Енергоатом".
А вже сьогодні зранку Свириденко повідомила про відсторонення Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції. Сам же Галущенко заявив, що не тримається за посаду міністра.
"І не триматимусь. Вважаю, що відсторонення на час розслідування - це цивілізований і правильний сценарій. Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію", - наголосив ексміністр.
