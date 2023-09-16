Трамп заявив, що йому приємна похвала Путіна його "плану" закінчення війни в Україні

Російський диктатор Володимир Пуітн позитивно оцінив "плани" експрезидента США Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні. Трамп сказав, що йому це "сподобалось".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Так, під час Східного економічного форуму в РФ Путін заявив, що "чув заяви Трампа про вирішення усіх гострих питань протягом кількох днів, в тому числі, і кризи в Україні".

"Ми не можемо не радуватись цьому", - заявив диктатор.

Трамп заявив, що задоволений коментарем Путіна, бо це нібито значить, що він все робить правильно.

"Мені подобається, що він це сказав. Я б його посадив у кімнату. Я б запросив Зеленського в кімнату. Потім я зібрав би їх разом. І я б домовився", - сказав Трамп.

При цьому, він не зміг чітко відповісти на питання журналіста, яким саме чином він планує вирішити питання російської агресії. Натомість колишній президент заявив, що "украв би справедливу угоду для всіх".

Позиція Трампа щодо війни в Україні

Колишній президент США неодноразово висловлював свою підтримку Путіну та виступав проти надання допомоги України. Наприклад, в травні цього року він не захотів визнавати Путіна воєнним злочинцем, а на додачу назвав його "розумним".

До цього він заявляв, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб уникнути війни. Схожу заяву він робив і в червні цього року.

При цьому, президент України Володимир Зеленський казав, що сумнівається у підтримці Трампом Путіна у разі перемоги на виборах 2024 року.

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