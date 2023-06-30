Трамп вважає Путіна "дещо ослабленим", але знову пропонує Україні здати частину території

Колишній президент США Дональд Трамп вважає російського диктатора Володимира Путіна "дещо ослабленим" після бунту ЧВК "Вагнера", але все одно пропонує Україні поступитися частиною території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в інтерв'ю Reuters .

Трамп сказав, що хоче, аби люди перестали гинути через "цю безглузду війну".

Колишній президент США заявив, що не виключає того, що Україні, можливо, доведеться поступитися деякими територіями Росії, щоб зупинити війну.

"Я думаю, що вони мали б право залишити собі більшу частину того, що вони заробили, і я думаю, що Росія так само погодилася б на це. Вам потрібен правильний посередник або учасник переговорів, а у нас зараз його немає", - сказав він.

Трамп вважає, що найбільше, що США повинні зробити зараз, - це "об’єднати Росію та Україну й укласти мир".

Будучи президентом, Трамп розвинув дружні стосунки з Путіним. Колишній президент США заявив, що диктатор ослаб від повстання російських найманців ЧВК "Вагнера" та її лідера Євгена Пригожина на минулих вихідних.

"Можна сказати, що він (Путін - ред.) все ще там, він все ще сильний, але він, звичайно, я б сказав, дещо ослаблений, принаймні в свідомості багатьох людей", - сказав він.

При цьому Трамп заявив, що "ви не знаєте, яка була б альтернатива", якби Путін більше не був при владі: "Це могло б бути краще, але могло б бути набагато гірше".

Позиція Трампа

Колишній президент Штатів неодноразово висловлював свою підтримку Путіну та виступав проти надання допомоги України.

Зокрема, Трамп заявляв, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб уникнути війни.

Екс-президент США також відмовився називати Путіна воєнним злочинцем, адже це нібито може зашкодити можливим переговорам.

Заколот "вагнерівців"

Минулого тижня Пригожин звинуватив російських солдатів у тому, що вони завдали ударів по тилових таборах його найманців.

Глава найманців зібрав 25 тисяч своїх солдатів і вирушив штурмувати Москву з вимогою змінити військове керівництво та голову Міноборони. За день "вагнерівці" взяли під контроль Ростов, а до Москви не дійшли 200 км.

Проте заколот швидко закінчився після переговорів Пригожина з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

За даними ЗМІ, Росія може використовувати бойовиків ПВК "Вагнера" у Білорусі для диверсійних місій.

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