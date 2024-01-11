UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський закликав тиснути на лідерів, які обіцяли Україні 1 млн артилерійських снарядів

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна все ще розраховує отримати повний пакет артилерійських снарядів. Для цього необхідно тиснути на лідерів, які підписались під цим рішенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Естонії Каєю Каллас.

Як відзначив президент, рішення щодо артилерійського пакета було потужним та правильним. Водночас Україна розраховувала отримати снаряди в березні, як це й обговорювалось на початку. 

"Ми не отримали повний пакет. На жаль. І сьогодні це ініціатива Естонії. Сьогодні вже можна політично тиснути на лідерів, які підписалися під цим рішенням. Серйозні лідери і якщо їх слово чогось варте, а я впевнений в цьому, то треба виконувати рішення, які вони самі приймали. І дуже хотілося б, щоб ми отримали, бачили контракт", - зауважив Зеленський. 

Зеленський пояснив, що іноді терміни можуть підводити військових, втім наявність контрактів вже дає надію. 

"Нехай з відтермінуванням і затримкою, але тим не менш це прийде на поле бою і посилить нашу армію. Тобто саме вашу ініціативу можна довести до кінця", - відзначив президент. 

Снаряди для України

В березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ Європейського союзу погодили план зі спільної закупівлі боєприпасів, який передбачає надання 1 млн снарядів Україні протягом наступних 12 місяців. 

Як писав Bloomberg, в листопаді ЄС проінформував членів блоку про те, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний пакет. Однак, вже в січні поточного року єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон запевнив у тому, що блок все ж може досягти своєї мети

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніЕстоніяВолодимир Зеленський