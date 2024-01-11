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Зеленский призвал давить на лидеров, обещавших Украине 1 млн артиллерийских снарядов

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина по-прежнему рассчитывает получить полный пакет артиллерийских снарядов. Для этого необходимо оказывать давление на лидеров, подписавшихся под этим решением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Как отметил президент, решение по артиллерийскому пакету было мощным и правильным. В то же время Украина рассчитывала получить снаряды в марте, как это и обсуждалось в начале. 

"Мы не получили полный пакет. К сожалению. И сегодня это инициатива Эстонии. Сегодня уже можно политически давить на лидеров, которые подписались под этим решением. Серьезные лидеры и если их слово чего-то стоит, а я уверен в этом, то надо выполнять решения, которые они сами принимали. И очень хотелось бы, чтобы мы получили, видели контракт", - отметил Зеленский. 

Зеленский пояснил, что иногда сроки могут подводить военных, впрочем, наличие контрактов уже дает надежду. 

"Пусть с отсрочкой и задержкой, но тем не менее это придет на поле боя и усилит нашу армию. То есть именно вашу инициативу можно довести до конца", - отметил президент.

Снаряды для Украины

В марте 2023 года министры обороны и иностранных дел Европейского союза согласовали план по совместной закупке боеприпасов, предусматривающий предоставление 1 млн снарядов Украине в течение следующих 12 месяцев.

Как писал Bloomberg, в ноябре ЕС проинформировал членов блока о том, что вряд ли сможет передать Украине обещанный пакет. Однако уже в январе текущего года еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон заверил в том, что блок все же может достичь своей цели.

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Война в УкраинеЭстонияВладимир Зеленский