Зеленський закликав світ врятувати життя Саакашвілі

Президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту допомогти врятувати життя Міхеїла Саакашвілі й не допустити його страти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави держави.
"Просто зараз повільно вбивають громадянина України, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Ганебним є навіть сам факт, що досі доводиться боротися проти такої спроби де-факто публічної страти людини у Європі у 21 столітті", - написав Зеленський.
Враховуючи загрозу життю Саакашвілі, він закликав владу Грузії згадати свої зобов'язання відповідно до європейських норм захисту прав людини, припинити знущання й звільнити експрезидента.
"Україна пропонувала варіанти рішень. Закликаю світ допомогти врятувати життя Міхеїла й не допустити його страти", - наголосив глава держави.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року в Грузії, коли він приїхав після восьмирічної відсутності. Йому було висунуто обвинувачення у незаконному перетині кордону, який, за даними слідства, він скоїв 28 вересня, коли таємно прибув до порту Поті з України на судні, що перевозило вантажівку з молочною продукцією.
В Офісі президента України повідомляли, що було офіційне прохання до Грузії віддати Саакашвілі на лікування.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що влада Грузії публічно катує Михайла Саакашвілі, а їх кінцевою метою може бути вбивство політика.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає владу Грузії дозволити йому відвідати експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває у критичному стані.
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