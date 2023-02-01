Зеленский призвал мир спасти жизнь Саакашвили

"Просто сейчас медленно убивают гражданина Украины, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Позорен даже сам факт, что до сих пор приходится бороться против такой попытки де-факто публичной казни человека в Европе в 21 веке", - написал Зеленский.

Учитывая угрозу жизни Саакашвили, он призвал власти Грузии вспомнить свои обязательства в соответствии с европейскими нормами защиты прав человека, прекратить издевательства и уволить экспрезидента.

"Украина предлагала варианты решений. Призываю мир помочь спасти жизнь Михеила и не допустить его казни", - подчеркнул глава государства.