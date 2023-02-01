Влада Грузії публічно вбиває Саакашвілі, - Зеленський

Зеленський показав фото Саакашвілі та зауважив, що світлини йому передали перед зустріччю з австрійським колегою.

"Публічне катування громадянина України. Я не обговорюю питання, за що заарештували колишнього президента Грузії, які наслідки цього для політики й демократії в Грузії. Це їх внутрішнє питання. Я говорю про арешт громадянина України Міхеїла Саакашвілі, якого публічно катують щоденно. Я думаю, що їх мета - його вбити", - наголосив президент.

За його даними раніше Саакашвілі було отруєно, а нині ж його повільно вбивають.

"Тому тут таке питання: Грузія вона за кого сьогодні, керівництво? Вони нейтральні, вони за Росію, тому що Росія відноситься до своїх політиків так само як сьогодні керівництво Грузії відноситься до вже не їх політиків, до речі, а до громадян України. Тому вони нейтральні, або вони за Росію, або проти України тощо. З великою повагою ми ставимось до питання нейтральності, але з великим нерозумінням відносимось до ось такого ставлення", - підкреслив Зеленський.