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Зеленський закликав світ визнати окупацію японських Курильських островів Росією

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П'ятниця 07 жовтня 2022 21:33
Зеленський закликав світ визнати окупацію японських Курильських островів Росією Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна закликає всіх у світі ухвалити рішення про визнання окупації японських Курильських островів за Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Україна підтвердила свою повагу до суверенітету й територіальної цілісності Японії включно з її Північними територіями, які поки що перебувають під російською окупацією. Сьогодні я підписав відповідний указ. Є відповідна заява Верховної Ради України", - заявив президент.

Він закликав країни світу ухвалити аналогічні рішення. За його словами, Росія не має жодного права на ці території, про що у світі добре знають.

Північні Курильські острови належать Росії. Однак Японія не визнає їх статус і вважає острови своєю північною територією, яку СРСР захопив за підсумками Другої світової війни.

Наприкінці квітня цього року Японія вперше з 2003 року назвала Курильські острови незаконно окупованими Росією. Поштовхом до цього стала війна Росії в Україні, яку Японія суворо засудила. На шельфі Курильських островів є великі запаси вуглеводнів, а також надзвичайно рідкісного металу ренію, що використовується в ракетній техніці та авіабудуванні.

Нагадаємо, що Україна офіційно визнала окупацію японських Курильських островів Росією.

Раніше Японія визнала окупацію Курильських островів. Уряд змінив назву південних Курильських островів у документах. Тепер вони будуть називатися "споконвічною територією Японії, яка знаходиться під незаконною окупацією".

Також Японія закликала Росію у майбутньому виключити райони навколо Курильських островів для проведення військових навчань.

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Володимир Зеленський Японія Курильские острова
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