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Зеленский призвал мир признать оккупацию японских Курильских островов Россией

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Пятница 07 октября 2022 21:33
Зеленский призвал мир признать оккупацию японских Курильских островов Россией Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина призывает всех в мире принять решение о признании оккупации японских Курильских островов за Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии включительно с ее Северными территориями, которые пока находятся под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ. Есть соответствующее заявление Верховной Рады Украины", - заявил президент.

Он призвал страны мира принять аналогичные решения. По его словам, у России нет никакого права на эти территории, о чем в мире хорошо знают.

Северные Курильские острова принадлежат России. Однако Япония не признает их статус и считает острова своей северной территорией, захватившей СССР по итогам Второй мировой войны.

В конце апреля этого года Япония впервые с 2003 года назвала Курильские острова незаконно оккупированными Россией. Толчком к этому стала война России в Украине, которую Япония сурово осудила. На шельфе Курильских островов имеются большие запасы углеводородов, а также редчайшего металла рения, используемого в ракетной технике и авиастроении.

Напомним, что Украина официально признала оккупацию японских Курильских островов Россией.

Ранее Япония признала оккупацию Курильских островов . Правительство изменило название южных Курильских островов в документах. Теперь они будут называться "исконной территорией Японии, которая находится под незаконной оккупацией".

Также Япония призвала Россию в будущем исключить районы вокруг Курильских островов для проведения военных учений.

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