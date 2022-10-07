Україна офіційно визнала окупацію японських Курильських островів Росією
Верховна Рада ухвалила рішення про звернення до міжнародної спільноти щодо Північних територій Японії, яким визнає окупацію північних японських територій Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.
Його підтримали 287 депутатів. У зверненні парламент України заявив про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій, а саме Курильських островів, і визнає, що ці території перебувають під окупацією Росії.
Крім того, Верховна Рада закликала міжнародну спільноту продовжити вживати всіх можливих заходів для договірно-правового оформлення статусу Північних територій Японії.
Північні Курильські острови належать Росії. Однак Японія не визнає їх статус і вважає острови своєю північною територією, яку СРСР захопив за підсумками Другої світової війни.
Наприкінці квітня цього року Японія вперше з 2003 року назвала Курильські острови незаконно окупованими Росією. Поштовхом до цього стала війна Росії в Україні, яку Японія суворо засудила. На шельфі Курильських островів є великі запаси вуглеводнів, а також надзвичайно рідкісного металу ренію, що використовується в ракетній техніці та авіабудуванні.
Раніше Японія визнала окупацію Курильських островів. Уряд змінив назву південних Курильських островів у документах. Тепер вони будуть називатися "споконвічною територією Японії, яка знаходиться під незаконною окупацією".
Також Японія закликала Росію у майбутньому виключити райони навколо Курильських островів для проведення військових навчань.
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