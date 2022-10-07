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Україна офіційно визнала окупацію японських Курильських островів Росією

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Київ, П'ятниця 07 жовтня 2022 16:50
Україна офіційно визнала окупацію японських Курильських островів Росією Фото: Україна визнала окупацію Курильських островів Росією (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Верховна Рада ухвалила рішення про звернення до міжнародної спільноти щодо Північних територій Японії, яким визнає окупацію північних японських територій Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

Його підтримали 287 депутатів. У зверненні парламент України заявив про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій, а саме Курильських островів, і визнає, що ці території перебувають під окупацією Росії.

Крім того, Верховна Рада закликала міжнародну спільноту продовжити вживати всіх можливих заходів для договірно-правового оформлення статусу Північних територій Японії.

Північні Курильські острови належать Росії. Однак Японія не визнає їх статус і вважає острови своєю північною територією, яку СРСР захопив за підсумками Другої світової війни.

Наприкінці квітня цього року Японія вперше з 2003 року назвала Курильські острови незаконно окупованими Росією. Поштовхом до цього стала війна Росії в Україні, яку Японія суворо засудила. На шельфі Курильських островів є великі запаси вуглеводнів, а також надзвичайно рідкісного металу ренію, що використовується в ракетній техніці та авіабудуванні.

Раніше Японія визнала окупацію Курильських островів. Уряд змінив назву південних Курильських островів у документах. Тепер вони будуть називатися "споконвічною територією Японії, яка знаходиться під незаконною окупацією".

Також Японія закликала Росію у майбутньому виключити райони навколо Курильських островів для проведення військових навчань.

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Японія Курильские острова Верховна рада
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