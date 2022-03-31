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Япония будет называть южные Курилы своей исконной территорией, - Kyodo

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Токио, Четверг 31 марта 2022 12:48
Япония будет называть южные Курилы своей исконной территорией, - Kyodo Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Япония решила изменить название южных Курильских островов в своих документах. Теперь они будут называться "исконной территорией Японии, которая находится под незаконной оккупацией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Сообщается, что новая формулировка содержится в черновике нового выпуска правительственного справочника о внешней политике страны.

Отметим, до 2003 года Япония официально называла южные острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, которые по итогам Второй мировой войны были присоединены к СССР, "незаконно оккупированными", а до 2012 года - "исконными землями". С 2012 года Токио избегал резких формулировок, надеясь достигнуть компромисса с Россией.

Напомним, ранее Япония присоединилась к антироссийским санкциям из-за войны против Украины, в ответ Россия вышла из мирных переговоров и отменила безвиз для японцев на Курильских островах.

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