Зеленський закликав союзників не допустити російських спортсменів на Олімпіаду

"На тлі тривалої російської агресії і руйнівних воєнних злочинів МОК "вивчає способи" дозволити російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх у Парижі. Ми закликаємо партнерів приєднатися до нашого марафону чесності, протидіяти цим зусиллям та захищати Олімпійську хартію", - написав президент.

Як повідомлялося раніше, Міжнародний олімпійський комітет розглядає можливість допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що не може бути ніякої нейтральності, поки триває війна РФ проти України.

Ідею МОК вже засудили Польща та країни Балтії, а також Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія та Ісландія.

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