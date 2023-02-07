Фото: країни Північної Європи закликали МОК не допускати росіян та білорусів до змагань (Getty Images)

Швеція, Данія, Ісландія, Фінляндія та Норвегія у листі закликали Міжнародний олімпійський комітет не допускати російських та білоруських спортсменів до змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.