Шмигаль про допуск росіян до Олімпіади: не може бути нейтральності, поки триває війна
Не може бути жодної нейтральності, поки триває війна Росії проти України. Зокрема, це стосується і спортивних змагань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Кабінеті міністрів.
"Ще одне питання, яке так само викликає обурення - це ситуація навколо можливості допуску російських та білоруських спортсменів під нейтральним прапором до Олімпіади в Парижі. Такими є рекомендації Міжнародного олімпійського комітету. Україна з ними категорично не згодна", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що президент України, Верховна Рада, уряд та Національний олімпійський комітет України мають консолідовану чітку позицію.
"Жодної нейтральності не може бути, поки триває війна. Поки вбивають українських спортсменів, нищиться спортивна інфраструктура, а частина її перебуває в окупації. За час війни загинуло понад 200 українських спортсменів і тренерів, понад 120 спортивних об'єктів були зруйновані ворожими ракетами й артилерією, понад 300 спортивних шкіл припинили існування, 150 тисяч спортсменів не мають умов для тренування", - підкреслив прем'єр-міністр.
За його словами, це більш ніж достатній аргумент, аби спортсмени з Росії та Білорусі не були допущені до жодного спортивного змагання і тим паче Олімпіади.
"Польща, Естонія, Литва та Латвія вже засудили наміри МОК реабілітувати російський і білоруський спорт. Закликаємо світову спортивну спільноту проявити солідарність і завадити пропаганді війни, інструментом якої є спортсмени Росії та Білорусі", - наголосив Шмигаль.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.
Крім того, президент МОК Томас Бах заявив, що хоче, щоб спортсмени з Росії та Білорусі змогли взяти участь у Іграх у Парижі, навіть якщо російська війна проти України триватиме. Президент Франції Еммануель Макрон також вважає, що росіяни та білоруси мають взяти участь в Олімпіаді-2024 у Парижі.
Пізніше президент України Володимир Зеленський запросив голову МОК Томаса Баха відвідати Бахмут на тлі такого скандального рішення.
Нещодавно Польща та країни Балтії відкинули ідею повернення РФ і Білорусі до міжнародних змагань.
Окрім того, частина депутатів Європейського парламенту закликали не допустити спортсменів із РФ та Білорусі на Олімпійські ігри 2024 року.
Північна спортивна конфедерація опублікувала заяву щодо тривалої агресії РФ проти України. Функціонери Норвегії, Швеції, Ісландії, Фінляндії та Данії не бачать підстав для повернення росіян і білорусів у міжнародний спорт.
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