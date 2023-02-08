Зеленский призвал союзников не допустить российских спортсменов на Олимпиаду

"На фоне длительной российской агрессии и разрушительных военных преступлений МОК "изучает способы" позволить российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже. Мы призываем партнеров присоединиться к нашему марафону честности, противодействовать этим усилиям и защищать Олимпийскую хартию", - написал президент.

Как сообщалось ранее, Международный олимпийский комитет рассматривает возможность допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что не может быть никакой нейтральности, пока идет война РФ против Украины.

Идею МОК уже осудили Польша и страны Балтии, а также Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия и Исландия.

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