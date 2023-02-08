Зеленський закликав союзників не допустити російських спортсменів на Олімпіаду

Російські спортсмени не мають бути допущені до Олімпійських ігор через агресію РФ проти України та численні воєнні злочини загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Twitter .

"На тлі тривалої російської агресії і руйнівних воєнних злочинів МОК "вивчає способи" дозволити російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх у Парижі. Ми закликаємо партнерів приєднатися до нашого марафону чесності, протидіяти цим зусиллям та захищати Олімпійську хартію", - написав президент.

Against the backdrop of continued Russian aggression and devastating war crimes, the IOC is “exploring ways” to permit Russian athletes to participate in the Paris Olympics. We urge partners to join our marathon of honesty, counter these efforts, and protect the Olympic Charter. pic.twitter.com/JlFT49hO5K — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2023

Як повідомлялося раніше, Міжнародний олімпійський комітет розглядає можливість допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що не може бути ніякої нейтральності, поки триває війна РФ проти України.

Ідею МОК вже засудили Польща та країни Балтії, а також Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія та Ісландія.

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