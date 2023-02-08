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Зеленський закликав союзників не допустити російських спортсменів на Олімпіаду

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Середа 08 лютого 2023 11:35
Зеленський закликав союзників не допустити російських спортсменів на Олімпіаду Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські спортсмени не мають бути допущені до Олімпійських ігор через агресію РФ проти України та численні воєнні злочини загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Twitter.

"На тлі тривалої російської агресії і руйнівних воєнних злочинів МОК "вивчає способи" дозволити російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх у Парижі. Ми закликаємо партнерів приєднатися до нашого марафону чесності, протидіяти цим зусиллям та захищати Олімпійську хартію", - написав президент.

Як повідомлялося раніше, Міжнародний олімпійський комітет розглядає можливість допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що не може бути ніякої нейтральності, поки триває війна РФ проти України.

Ідею МОК вже засудили Польща та країни Балтії, а також Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія та Ісландія.

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Володимир Зеленський Російська Федерація
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